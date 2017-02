Rapid hinkt nach Derby-Enttäuschung weiter hinterher

Damir Canadi war sauer ob des Ausgleiches - © APA

Der SK Rapid bleibt im Rennen um die Europacup-Startplätze im Hintertreffen. Das nicht unbedingt als Fußball-Leckerbissen in die Annalen eingegangene 320. große Wiener Derby bescherte den Grünweißen zum Frühjahresauftakt den nächsten Tiefschlag. Die Austria bejubelte am Sonntagnachmittag den Ausgleich zum 1:1-Endstand in der 94. Minute. Damir Canadi fand dies an der Seitenlinie zum Haareraufen.