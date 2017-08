Rapid geht als Favorit ins 322. Wiener Derby

Das Wiener Fußball-Derby scheint für Rapid gerade zur rechten Zeit zu kommen. Während die Hütteldorfer vor dem Duell mit der Austria am Sonntag im Allianz Stadion einen zufriedenstellenden Saisonstart hinlegten, wirkte der Erzrivale in den vergangenen Wochen alles andere als gut in Schuss.

Dennoch ist Rapid gewarnt, schließlich wurden die beiden ersten Partien in der neuen Heimstätte gegen die “Veilchen” in der Vorsaison jeweils mit 0:2 verloren. Vor allem die beim bisher letzten Aufeinandertreffen begangenen Fehler, die der Austria viele Konterchancen ermöglichten, dürfe man nicht wiederholen, warnte Trainer Goran Djuricin. “Wir müssen unsere Angriffe besser absichern und im Kopf haben, dass die Austria schnelle Spieler hat.”

Der Wiener rechnet mit einem defensiv eingestellten Gegner. “Die Austria wird nicht viel tun, auf Konter spielen. Wir müssen gut absichern, ruhig bleiben und auf unsere Chancen warten”, forderte Djuricin vor dem mit Spannung erwarteten Match.

Die Austria plant im 99. Pflichtspiel unter Trainer Thorsten Fink auf den 100. Erfolg in einem Meisterschafts-Derby. Auftrieb geben soll bei diesem Unterfangen der 2:1-Erfolg gegen Limassol samt dem damit verbundenen Europa-League-Aufstieg. “Das steckt in den Köpfen fest und kann in entscheidenden Momenten psychologisch helfen. Aber das Derby ist in jedem Spiel neu”, erklärte Fink.

Für Fink ist Rapid in der Favoritenrolle: “Momentan ist Rapid besser gestartet. Aber wir wollen das Spiel gewinnen und uns nicht verstecken.” Nicht zu sehen sein wird weiterhin Larry Kayode, der Nigerianer steht auch Sonntag nicht im Aufgebot. “Er trainiert fleißig. Wenn er bereit ist, wird er spielen”, sagte Fink über den abwanderungswilligen Torschützenkönig.

Nur drei Tage nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen HNK Rijeka ist Titelverteidiger Salzburg am Samstag zuhause gegen die Admira gefordert. Für Coach Marco Rose durchaus ein Segen. “Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich nachdenken will”, brachte es der Deutsche auf den Punkt.

Beim torlosen Remis in Kroatien sah Rose trotz des Ausscheidens auch positive Ansätze, vor allem in Hälfte zwei. “Wir hatten phasenweise wirklich gute Aktionen, und es geht auch in die Richtung, die wir erreichen wollen, zum Beispiel die Arbeit gegen den Ball, aber auch was unser Offensivspiel betrifft”, betonte der Deutsche. “Woran wir arbeiten müssen, ist, mehr Konstanz in unser Spiel zu bekommen.”

Admira-Trainer Damir Buric sieht keinen idealen Zeitpunkt für ein Duell mit dem Titelverteidiger: “Jetzt wollen sie erst recht zeigen, wie gut sie sind. Die Salzburger sind ausgeschieden, weil ihnen ein korrektes Tor aberkannt worden ist.” Die Niederösterreicher wollen den Auftrieb des 4:1-Erfolges gegen Altach mitnehmen. “Der Sieg gegen Altach war wichtig für uns. Da hat man gesehen, dass es jeder Gegner gegen uns schwer hat, wenn wir unseren Matchplan durchziehen”, meinte Buric.

Bundesliga-Aufsteiger LASK will seine bisher erfolgreiche Comeback-Tour nach sechs Jahren Zweit- und Drittklassigkeit am Samstag fortsetzen. Der noch punktlose SKN St. Pölten soll kein Stolperstein sein, zumal die Linzer vor eigenem Publikum in Pasching in 20 Spielen ungeschlagen sind. “Wir wollen dort, wo wir angefangen haben, fortsetzen”, gab Coach Oliver Glasner die Marschroute vor.

Nach zwei Partien hält seine Elf bei vier Punkten, zuletzt überraschte man mit einem 1:1 bei Meister Salzburg. Der Punktestand interessiert Glasner trotzdem nicht: “Wir schauen überhaupt nicht auf die Tabelle, wir schauen auf uns.”

St. Pölten ist noch sieglos, Trainer Jochen Fallmann hofft daher auf eine Trendumkehr. Gegen den LASK werde es vor allem darauf ankommen, hinten sicher zu stehen. “Ich glaube, wir müssen in der Defensive kompakt stehen und vorne unsere Chancen nützen.” Im Abwehrverhalten ortet Fallmann aktuell den größten Optimierungsbedarf. “Wir müssen uns vor allem in der Defensive verbessern. Wir müssen die individuellen Fehler abstellen und in der Vorwärtsbewegung den Ball nach Balleroberung nicht so schnell wieder verlieren”, konstatierte Fallmann.

Für die Altacher blieb nach dem sensationellen Europa-League-Aufstieg gegen KAA Gent kaum Zeit, um den Erfolg zu feiern. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet das Duell mit Wolfsberg. “Auf dem WAC liegt jetzt die absolute Priorität. Wir müssen weiter hackeln und am Sonntag wieder performen”, erklärte Altach-Coach Klaus Schmidt.

Ebenfalls eine Europacup-Nacht in den Beinen haben die Kicker des SK Sturm Graz. Anders als Altach verabschiedete man sich aber gegen Fenerbahce Istanbul trotz eines 1:1 im Auswärtsspiel aus dem Bewerb. Als nächste Aufgabe wartet auf den mit zwei Siegen aus zwei Liga-Spielen gestarteten Tabellenführer am Sonntag das Auswärtsmatch gegen den SV Mattersburg. “Wir müssen mit dieser Zuversicht und Leidenschaft wie gegen Fenerbahce den Rest der Saison bestreiten, dann wird unterm Strich wieder etwas Positives rauskommen”, blickte Sturm-Präsident Christian Jauk voraus.

(APA)