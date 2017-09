Die Rankweiler holten sich in dieser Teamwertung, in der zehn Spieler in die Mannschaftswertung kamen den Sieg mit 1409 Punkten* und hatten 19 Punkte Vorsprung auf den GC Gams-Werdenberg (SUI). Auf Rang drei – mit sehr guten 1341 Punkten – klassierte sich mit dem GC Bludenz-Braz schon der zweitbeste Vorarlberger Golfclub. Die Seniorenteams aus Riefensberg und Brand erreichten unter den elf teilnehmenden Teams die Ränge acht und neun.