Rankweiler Schalmeienzug eröffnet fünfte Jahreszeit mit großem Fest

RANKWEIL. Nachträglich zum 30-Jahr-Jubiläum feiert der Rankweiler Schalmeienzug mit fast zwanzig Faschingsgruppen aus dem ganzen Land am Samstag, 11. November, ab 15.15 Uhr im Rankweiler Vereinshaus den Beginn der fünften Jahreszeit mit einem großen Eröffnungsfest.

Nicht wie landesweit am 11. November um 11.11 Uhr, sondern am gleichen Tag exakt um 15.15 Uhr eröffnet Rankweils Schalmeienzug unter Obmann Dietmar Breuß die fünfte Jahreszeit. „Wir wollen endlich wieder einmal etwas ganz Großes zum Faschings-Opening machen. Die Bevölkerung aus dem Vorderland ist bei freiem Eintritt herzlich dazu eingeladen mit uns die heuer kurze Faschingszeit zu feiern“, sagt Rankweils Schalmeienzug-Funktionär Peter Ladurner. Zweiunddreißig Jahre gibt es nun schon das Närrische Kleeblatt Rankweil und erst zum zweiten Mal in der langen Vereinsgeschichte gibt es ein ganz großes Fest zum Start. Neben dem Rankweiler Schalmeienzug werden so bekannte Faschingsgruppen wie die Schneggahüsler Frastanz, Schalmeien Mäder, Ramschwager Burgnarren, AFZ Altenstadt, Milchsüppler Gisingen, Rönser Faschingsnarra, Schalmeien Lustenau oder die Jagdberg Narra mit von der Partie sein und stundenlang für eine Megastimmung im Rankweiler Vereinshaus sorgen. Rund 30 musikbegeisterte Faschingsnarren aus Rankweil werden sich in den nächsten Monaten bei ihren Auftritten im In- und Ausland im modernen rot-schwarzen Outfit präsentieren. Mit einem dreifachen Faschingsruf Maschgra, Maschgra, Maschgro Ho, ho, ho wird in Rankweil der Fasching traditionell gestartet. Höhepunkt des Rankweiler Faschingstreibens wird der Rankler Ball am 3. Februar im Vinomnasaal sein. Der große Faschingsumzug durch das Rankweiler Ortszentrum findet erst wieder 2019 statt. Dann feiert das „Närrische Kleeblatt Rankweil“ seinen 50. Geburtstag. VN-TK