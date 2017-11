Rankweiler Namen auf der Spur

Prof. Hubert Allgäuer stellte im Vinomnasaal das „Etymologische Familiennamenbuch Rankweil“ vor. Das 534 Seiten dicke Buch erklärt Herkunft und Bedeutung von über 2.500 Rankweiler Familiennamen verschiedenster Nationalitäten.

RANKWEIL Viele würden gerne einmal der Herkunft ihrer Familiennamen nachspüren und mehr über ihre Vorfahren erfahren. In mühevoller Detailarbeit hat sich Prof. Hubert Allgäuer der Aufgabe gestellt, die Herkunft von über 2.500 Rankweiler Familiennamen einschließlich fremdländischer Namen aus 74 verschiedenen Nationalitäten zu klären.

In Rankweil sind 74 Nationalitäten vertreten, was ein Blick ins Familiennamenbuch zeigt: Über 200 türkische Namen, rund 130 slowenische Namen, über 90 italienische Namen, bosnische und serbische Namen, tschechische und slowakische Namen, ungarische und rumänische Namen. In jüngster Zeit kamen syrische und afghanische Namen dazu.