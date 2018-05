Rankweiler Ladies wollen endlich in die 1. Bundesliga

Fünf Mal erreichte die Frauenmannschaft von FC RW Rankweil in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West den Vizemeistertitel. Im sechsten Anlauf soll es mit Neuzugang Sheila Sanchez Pose vom FFC Vorderland mit dem Aufstieg in die Bundesliga I klappen.

Spanierin Sheila Sanchez Pose verlässt FFC Vorderland in Richtung RW Rankweil und soll die RW-Ladies in die Bundesliga schießen: Die Spanierin im Interview: “Bin von Spanien nach Österreich gekommen mit Zielen. Ein Ziel ist nun erledigt und in Rankweil gibt es ein neues Projekt mit der Vision Aufstieg Bundesliga. Will meine Erfahrung einbringen um Rankweil ins Oberhaus zu lotsen. Bin drei Jahre in Vorderland und dafür möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken. Das Projekt Vorderland war für mich besonders wunderbar aber jetzt gibt es eine neue Zielsetzung. Will für Rankweil möglichst viele Tore schießen. Hoffentlich ziehen wir an einem Strang und das wir den Aufstieg in die Bundesliga schaffen”