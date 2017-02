Rankweiler Ball mit Programm der Superlative

Rankweil. (VN-tk) Seit vielen Wochen ist der Rankweiler Ball am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr im Vinomnasaal, ausverkauft und die 36. (!) Auflage verspricht im Vorfeld ein noch nie dagewesenes Megaspektakel zu werden. „Wir hätten sicher noch viel mehr als 400 Karten verkaufen können. Der Rankweiler Ball ist für viele Prominente und Faschingsnarren zu einem fixen Bestandteil in der fünften Jahreszeit geworden“, sagt Peter Speckle, Mitorganisator vom großen Ball. Die Rankweiler Schallmeien sorgen seit vielen Jahrzehnten für ein beeindruckendes, abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt im prall gefüllten Vinomnasaal. Fast die gesamte Rankweiler Politik mit Bürgermeister Martin Summer an der Spitze lässt sich den Rankweiler Ball mit einem fast vierstündigen Non-Stop-Programm natürlich nicht entgehen. Für einen der vielen Höhepunkte werden die beiden Lokalmatadoren Markus Linder und Jörg Adlassnigg sorgen. Der gemeinsame Auftritt des Schauspieler Jörg Adlassnigg und Kabarettist Markus Linder wird den Vinomnasaal wohl zum „Kochen“ bringen. Die zahlreichen Rankweiler Vereine, allen voran die Turnerschaft, Pfadfinder aber auch der Frauenbund zählen mit ihren Darbietungen schon zum Inventar vom Ballgeschehen.

Die Garde aus Alberschwende gibt sich in Rankweil auch die Ehre, eine langjährige Freundschaft steht mit den Rankweiler Schallmeien zu Buche. Für eine Megastimmung werden die Branner Girls und Kids mit ihren Vorführungen sorgen. Schon Tradition hat die hochkarätige Schlussnummer vom Veranstalter mit vielen überraschenden Momenten. Durch das Programm führt Obmann Dietmar Breuss, Melanie Prantl und Thomas Jehle. Für die musikalische Umrahmung mit Tanz sorgen die Blue Nights, das Catering hat das Team vom Rankweiler Hof übernommen.