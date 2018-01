Rankweil und Vorderland sind neue "Rubbel-Weltmeister"

191.500 Lose wurden bei der traditionellen Weihnachtslosaktion der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland in 72 Fachbetrieben verteilt. RANKWEIL. Die achtwöchige dauernde Weihnachtslosaktion der Rankweiler Kaufmannschaft mit dem Vorderland von Ende November bis zum Heiligen Abend ist längst zu einer Marke geworden und brachte wieder einen großartigen Erfolg.

In den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Rankweil wurden nun die dreizehn Hauptgewinner in einem gebührenden Rahmen gewürdigt und geehrt. Unter dem Motto „Glücklich sein und andere glücklich machen stand diesmal dieses Event. „Diese tolle Aktion ist gleichzeitig ein Dankeschön der Kaufmannschaft an ihre große Kundenschar, welche wieder in den vielen Fachbetrieben in Rankweil und dem Vorderland durch ihren Kauf in der Weihnachtszeit die Rankweiler Firmen und Unternehmen unterstützen. Der Dank gilt auch den Mitgliedsbetrieben mit ihrer Teilnahme, die ganz besonders die Kunden pflegen“, sagt Rene Nick, Obmann der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland. Wahre Weltmeister im rubbeln sind di e Rankweiler und der Raum Vorderland. 191.500 Lose wurden größtenteils in den 72 Fachbetrieben und Teilnehmern der Weihnachtslosaktion der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland acht Wochen lang verteilt. 72 Firmen und Unternehmen haben über 20.675 Sofortpreise im Wert von mehr als 120.000 Euro zur Verfügung gestellt. Jedes neunte Los hat einen Gewinn gebracht. Der Wert der dreizehn Hauptpreise beläuft sich auf 16.800 Euro. Bei jedem Einkauf in einem Mitgliedsbetrieb vor Weihnachten erhielten die Kunden ein kostenloses Rubbellos und damit die Chance auf einen der mehr als ein Dutzend an Hauptpreisen.