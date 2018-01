Rankweil startete in das neue Vereinsjahr

Traditioneller Neujahrsempfang für die Rankweiler Vereine RANKWEIL. Mehr als 140 Vereine gibt es in Rankweil. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu einem lebens- und liebenswerten Rankweil.

„In Rankweil gibt es seit vielen Jahren eine hohe Lebensqualität mit großartigen Freizeitangeboten für Jedermann. Die Marktgemeinde fördert und unterstützt die Vereine auf allen Linien. Der Neujahrsempfang zeigt unsere Wertschätzung gegenüber allen Rankweiler Vereinen. Wir wollen den hohen Standard halten, auch wenn die finanziellen Mitteln immer enger werden. Bis zum Jahr 2021 sollen in Rankweil 1,2 Millionen Euro eingespart werden“, sagt Gemeindeoberhaupt Martin Summer. Knapp 300 Vertreter der Vereine waren in den Vinomnasaal gekommen um gemeinsam Rückschau zu halten, Vereinsjubiläen zu feiern und einen Ausblick auf das Jahr 2018 zu geben. „Die ehrenamtlichen Leistungen aller Klubs sind nicht mehr wegzudenken. Die Nachwuchsarbeit wird großgeschrieben. Nur mit Gemeinsamkeiten können wir auch das neue Jahr erfolgreich bestreiten“, so Sport-Gemeinderat Helmut Jenny. Für die nächsten drei Wochen nimmt Jenny einen Kuraufenthalt in Bad Hofgastein in Anspruch.