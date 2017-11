Rankweil rubbelt wieder los!

Bei der diesjährigen Weihnachtslosaktion werden Preise im Wert von über 120.000 Euro verlost.

Die Chancen auf einen Gewinn stehen gut! Alles in allem warten heuer Preise im Gesamtwert von über 120.000 Euro auf die Gewinner. Hauptpreis ist ein Renault Twingo Zen SCe 70 in Kristall-Weiß aus dem Autohaus Malin im Wert von rund 11.500 Euro. „20 Jahre nach der Premiere ist die dritte Generation des Renault Twingo in einer völlig neuen Auflage und mit neuen Ideen auf dem Markt. Das kleine, quirlige Stadtfahrzeug gibt sich äußerst handlich und ist komplett neu konzipiert“, so Nadja Malin-Potzinger über das Gewinnerauto. Die innovative Heckmotor-Architektur bringt dem kleinen Stadtfahrzeug klare Vorteile. Ein Wendekreis von 8,60 m ermöglicht das Einparken in kleinste Lücken, die erhöhte Sitzposition eine hervorragende Übersicht. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Karosserie um 10 cm gekürzt, während im Innenraum in Längsrichtung nun 33 cm mehr zur Verfügung stehen.