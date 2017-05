Rankweil: Opposition gegen Ausdehnung des Siedlungsgebiets

Ein Entwicklungskonzeptes der ÖVP sieht vor, dass in Rankweil insgesamt 80.000 Quadratmeter für Betriebe umgewidmet werden sollen. Auf wenig Gegenliebe stößt dieser Vorstoß bei den Grünen.

„Rankweil hat mehr als ausreichend ungenutzte und gewidmete Flächen. Wir lehnen daher eine weitere Ausdehnung des Siedlungsrandes ab“, so Grünen-Landtagsabgeordneter und Gemeindevertreter Christoph Metzler im Vorfeld der Gemeindevertretungssitzung, bei der das räumliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Rankweil debattiert wird.

Grüne wollen Nachverdichtung

Die Grünen streben eine Nachverdichtung in der Gemeinde an. Von den derzeit in Rankweil 434 Hektar gewidmeten Bauflächen seien 32,6 Prozent unbebaut, rechnet Metzler vor. Zudem habe Rankweil noch ca. 70 Hektar Bauerwartungsflächen gewidmet. „Es gibt daher genügend freie Flächen innerhalb der Gemeinde. Eine Siedlungserweiterung ist nicht erforderlich“, führt Metzler aus.

Auch FPÖ und SPÖ schließen sich der Meinung der Grünen an und sind gegen das Entwicklungskonzept der ÖVP.