Rankweil: Hausbesitzer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Einbrecher

Ein Einbrecher hat in Rankweil die Rechnung ohne den zufällig nach Hause kommenden Hausbesitzer gemacht.

Ein 29-jähriger Litauer begab sich am Mittwoch gegen 11.55 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Rankweil. Er klingelte und versuchte über das Code-Tastenfeld den Zutritt ins Objekt zu erlangen. Als ihm dies misslang, schlug er die Terrassentüre mit einer vorgefundenen Eisenkugel ein. Anschließend begab er sich in das Gebäude und richtete sich diverses Diebsgut in einem Rucksack zum Abtransport her. Als der Hausbesitzer zufällig nachhause kam und ihn bemerkte, fluchtete der Täter sofort über die Terrassentüre.