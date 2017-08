Ranghohe türkische Polizisten beantragen Asyl in Deutschland

Erdogan verfolgt mögliche Gegner bis ins Ausland - © APA (AFP)

Ein Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei haben einem Bericht zufolge mehrere ranghohe türkische Polizeibeamte in Deutschland Asyl beantragt. Darunter sollen auch Ermittler des türkischen Geheimdienstes Milli Istihbarat Teskilati (MIT) sein, wie die “Welt” am Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete.