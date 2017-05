Rangers stellten mit 4:1-Sieg gegen Ottawa auf 2:2 in Serie

Lindberg scorte zwei Mal - © APA (AFP)

Die New York Rangers mit dem Villacher Stürmer Michael Grabner haben im Conference-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Ottawa Senators den Ausgleich geschafft. Die Rangers siegten am Donnerstag daheim mit 4:1 und stellten in der “best of seven”-Serie auf 2:2. Spiel fünf steigt am Samstag in Ottawa.