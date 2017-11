Rang 8 für Steu/Koller zum Saisonauftakt

Igls (dk). Mit Rang 8 zum Weltcupauftakt in Innsbruck/Igls gaben der Bludenzer Thomas Steu mit seinem Tiroler Partner Lorenz Koller im Doppelsitzerbewerb der Kunstbahnrodler eine weitere Talentprobe ab.

Nach den Trainingswochen in Norwegen, Lettland, Deutschland und Südkorea wurde es am 18./19.11.17 beim 1. Weltcup der Saison in Innsbruck/Igls ernst für die Rennrodler. Die zur Zeit schwierigen Bedingungen im Igler Eiskanal verlangten den Athleten körperlich und technisch alles ab. Mit Rang 8 in beiden Läufen zeigten sich Steu/Koller zwar nicht ganz zufrieden, konnten sich damit aber doch in den Top-Ten der Weltelite etablieren. Für die nächsten Rennen zeigen sich die beiden optimistisch, der Speed passt, die intensiven Vorbereitungen zeigen Wirkung. Der Sieg ging an Eggert/Benecken (GER), der zweite rot-weiß-rote Doppel mit Penz/Fischler landete auf Rang 4. Nächste Weltcupstation ist am 25./26.11.17 in Winterberg (GER)