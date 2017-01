Ramskull: Vorarlbergs Hoffnungen ruhen auf David Kögler

Ramskull Trophy in Gargellen im Montafon

Freitag, 27.01.2017

15.30 Uhr: Le-Mans-Massenstart Vertical und Individual gleichzeitig

Haus Valisera (Gargellen Zentrum)

20.00 Uhr: Siegerehrung Ramskull Trophy Vertical 2017 im Startraum Expo Gelände

Ramskull-Trophy: bisherige Sieger: 2016: 1. Daniel Zugg, 1. Martina Senn; 2015: Patrick Innerhofer, 1. Martina Senn; 2014: 1. Alex Fasser, 1. Michaela Feurle; 2013: 1. Daniel Zugg, 1. Michaela Feurle;

Als Abschluss des dreitägigen Vorarlberger Skitouren Festival trifft sich die heimische und teilweise ausländische Elite zum Höhepunkt im Skibergsteigen der Ramskull Trophy in Gargellen im Montafon. Bei den Frauen hofft die Dornbirnerin Michaela Feurle im Kampf gegen die Schweizerin Martina Senn ein großes Wort um den Titel mitzureden. Bei den Herren sind die beiden Vorarlberger Aushängeschilder Daniel Zugg und Patrick Innerhofer im Weltcup in Frankreich am Start und fehlen beim Spektakel im Montafon. Mit dem Kleinwalsertaler David Kögler (Zweiter im Madrisa-Sprint), dem Hittisauer Elias Hagspiel und dem Hohenemser David Aberer gibt es Hoffnung auf Spitzenplätze.

Alles Neu bei der Montafon Ramskull-Trophy. Vom 25. bis 27. Jänner trifft sich die Elite im Skibergsteigen im Skigebiet Gargellen im Montafon. Neben den Bergbahnen Gargellen sind als Veranstalter Montafon Tourismus und Bergführer Montafon mit an Bord.

INTERVIEW MIT BERGBAHNEN GARGELLEN MARKETINGCHEF GREGOR KREUZER

Was sind die Gründe für die Neuerungen für die Ramskull-Trophy?

GREGOR KREUZER: Wir wollen die Ramskull Trophy der Höhepunkt der Skibergsteiger auf eine noch höhere Ebene stellen, als sie es eh schon ist. Erstmals haben wir Mitveranstalter Montafon Tourismus mit ins Boot geholt. Sie sind ein starker Partner für uns. Die Megaveranstaltung erstreckt sich erstmals über drei Tage und soll auf eine breite Basis gestellt werden. Für den Spitzen- aber auch den Breitensport soll dieses Megaevent ein Fixpunkt darstellen. Von wichtigen Tipps für die Skitourengeher bis hin zu den Rennen, für alle skisportbegeisterten Hobby- und Spitzensportler ist was dabei. Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt.

Für Urlauber und Sportler ein echtes Highlight mitten im Zentrum Gargellen. Auf was dürfen sich die Skisportler und Zuschauer freuen?

GREGOR KREUZER: Vor allem der Madrisia Sprint am Donnerstag abend soll für die vielen Urlaubsgäste aus Nah und Fern ein echter Publikumshit werden. Die Sportler sind hautnah zum Erleben und an Spannung wird es sicher nicht fehlen. Vor allem das Promirace am Donnerstag abend mit vielen Prominenten wird ein Hit. Aber auch die Ramskull Trophy am Freitag nachmittag (Start, 15.30 Uhr) erstmals mit Start und Ziel im Ortszentrum Gargellen ist schon was ganz Besonderes.

Was sind die Erwartungen nach den Neuerungen für die Ramskull Trophy bei dieser Auflage und die Zukunft?

GREGOR KREUZER: Die Ramskull dauert erstmals drei Tage und soll noch weiter ausgebaut werden. Der Wunsch und das große Ziel ist die Ausweitung der Ramskul Trophy auf eine Woche mit verschiedenen Höhepunkten und einem großen Rahmenprogramm für Sportler und Gäste.