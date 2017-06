Ramadan-Ende: Philippinisches Militär ruft Feuerpause aus

In der gesamten Stadt sei es “komplett ruhig” gewesen. Die Feuerpause begann den Angaben nach am Sonntag um 6.00 Uhr früh (Ortszeit).

Sollten die islamistischen Rebellen jedoch das Feuer eröffnen und die Sicherheit von Soldaten und Zivilisten gefährden, werde die Waffenruhe umgehend beendet, ergänzte der General. Dann könne jeder von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen. Das Militär überwache trotz der Feuerpause sämtliche Ein- und Ausgänge Marawis.

Die philippinischen Truppen hatten am 23. Mai mit der Offensive in Marawi begonnen, nachdem Hunderte Rebellen die Stadt besetzt hatten. Präsident Rodrigo Duterte verhängte für 60 Tage das Kriegsrecht über die Region. Mehr als 380 Menschen starben bisher in dem Kämpfen, über 300.000 Einwohner Marawis sind auf der Flucht.

(APA/dpa)