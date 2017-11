Rajoy rechnet mit Entschärfung der Lage nach Wahlen

Spaniens Premier Mariano Rajoy glaubt, dass sich die Lage in Katalonien entschärfen wird. "Wir haben eine endlose Geduld aufgebracht: Doch die Unabhängigkeitsbefürworter haben keinen Halt gemacht und eine Notstandslage geschaffen. Jetzt bessert sich die Lage: Ich bin sicher, dass nach den Wahlen eine Phase der Normalität beginnt", so Rajoy gegenüber der römischen Tageszeitung "La Repubblica".

Rajoy erklärte, es gebe nur einen Ausweg: “Das Respektieren der Verfassung. Die Unabhängigkeitsbefürworter haben sich zur Teilnahme an diesen Wahlen entschlossen, die im Rahmen der geltenden Verfassung stattfinden werden. Ich hoffe, dass im nächsten Parlament jene, die für die Verfassung sind, eine Mehrheit gegenüber den Sezessionisten darstellen. Wer gewählt wird, muss zu allererst das Gesetz respektieren”, so Rajoy in dem großen Interview mit dem Chefredakteur der “Repubblica” Mario Calabresi.