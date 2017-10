Rajoy kündigt Maßnahmen zur Regierungsübernahme an

Rajoy hat für Samstag eine Sondersitzung seines Kabinetts angesetzt - © APA (AFP)

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy will am Samstag Maßnahmen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien verkünden. Er habe dafür die Unterstützung der Oppositionsparteien PSOE und Ciudadanos, sagte Rajoy am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.