Raiffeisenbank Leiblachtal mit erfolgreicher Jahresbilanz

Als vielfach geschätzter und verlässlicher „Finanzpartner vor Ort“ konnte die Raiffeisenbank ihre konstante Aufwärtsentwicklung fortsetzen und ein tolles Ergebnis erzielen. DI Wilhelm Köb als Aufsichtsratsvorsitzender, die beiden Vorstände Dir. Gustav Kathrein und Dir. Hubert Gieselbrecht sowie Dir. Dr. Jürgen Kessler von der Raiffeisen-Landesbank offerierten den zahlreichen Besuchern eindrucksvolle Berichte. Das Vertrauen der Kunden in „ihre heimische Bank“ hat sich im vergangenen Jahr nochmals erhöht.

Erfolgskurs in Zahlen

Insgesamt verwaltete die Raiffeisenbank Leiblachtal per Jahresende 2016 ein Gesamtkundenvolumen von rund 679 Millionen Euro, die Bilanzsumme lag bei 420 Millionen Euro. Die Ersteinlagen betrugen 226 Millionen Euro, und die Ausleihungen an Kunden sind auf insgesamt 349 Millionen Euro angestiegen. Eine Steigerung in allen Bereichen!

Partner der regionalen Wirtschaft

Für die Raiffeisenbank Leiblachtal steht als über 100-jährige Genossenschaft die Stärkung der Region im Mittelpunkt, das Miteinander von Wirtschaft und Gesellschaft. Gefördert wird das Bauen, Wohnen oder Sanieren im privaten Bereich, unterstützt werden sinnvolle Investitionen der heimischen Gewerbebetriebe.

Ein stets willkommener Sponsor

Andererseits setzt man auch Akzente durch ein willkommenes Sponsoring von zahlreichen Projekten im gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bereich. Ganz speziell widmet man sich jedoch der Jugend- und Vereinsförderung.

Kompetenz und Verlässlichkeit

Hinter diesen Erfolgszahlen stehen eine sorgsame Geschäftspolitik sowie die hohe Einsatzbereitschaft und die Qualifikation bestens ausgebildeter, engagierter Mitarbeiter in den drei Bankstellen Hörbranz, Lochau und Hohenweiler. Ein moderner Finanzdienstleister mit persönlichem Service und kompetenter Beratung in allen Bereichen! Zusätzlich wird auch der Online-Service gemäß dem Slogan „digital und regional“ weiter ausgebaut.

Mit.Einander als starke Gemeinschaft

Nach einem interessanten Vortrag von Notar. Dr. Michael Gächter übers „Erben und Vererben“ in Bezug auf das neu beschlossene Erbrecht ließ die „Raiffeisen-Familie“ diesen Abend „Mit.Einander“ bei einem gemeinsamen Essen gemütlich ausklingen.