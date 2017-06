Raiders-Quarterback Carr bestbezahlter NFL-Spieler

Damit wird Carr 25 Mio. Dollar (22,4 Mio. Euro) pro Jahr verdienen, knapp mehr als seine Quarterback-Kollegen Andrew Luck (Indianapolis Colts/24,6 Mio.), Carson Palmer (Arizona Cardinals/24,35 Mio.), Drew Brees (New Orleans Saints/24,25 Mio.) und Kirk Cousins (Washington Redskins/23,9 Mio.).

Der Raiders-Quarterback führte seine Mannschaft in der vergangenen Saison in die Play-offs, diese hatte er aber wegen eines am 16. Spieltag erlittenen Wadenbeinbruchs verpasst.

(APA/ag.)