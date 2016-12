Rahmenprogramm Jobmesse

11.45–12.05 Uhr: Der professionelle erste Eindruck

Erfolg ist planbar

Ein kurzer Moment entscheidet. In der Arbeitswelt gibt es geheime Codes und Etikette-Regeln, die über Ihren beruflichen Erfolg mitentscheiden. Ob Karriere mit Stil oder der professionelle Umgang beim Erstkontakt: Was sind angemessene Verhaltensformen bei Veranstaltungen? Wie schaffen Sie es, auch in Erinnerung zu bleiben? Rhetorik-Trainer Gerald Kern zeigt Ihnen, wie Sie Menschen rangordnungsgerecht ansprechen und auch ohne Worte einen starken Eindruck hinterlassen. In diesem Impulsvortrag lernen Sie, wie Sie in weniger als 90 Sekunden die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners für Ihre Anliegen gewinnen.

12.45–13.05 Uhr: Erfolgreich Netzwerken

Das Geheimnis wertvoller Geschäftsbeziehungen

„Hier ist meine Karte.“ – „Ja danke, ich melde mich.“ Alles klar. Der Haken dabei ist: Dieser Rückruf wird vermutlich nie kommen. Viele Menschen nutzen nur einen Bruchteil ihres Networkingpotenzials – schade! Studien belegen, dass 70% aller Jobs z.B. in Amerika nicht mehr ausgeschrieben werden, sondern durch eigene Netzwerke besetzt werden. Auch im deutschsprachigen Raum geht der perfekte Job an vielen BewerberInnen vorbei, ohne dass sie jemals davon gehört haben. Wie Sie mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommen und Ihre Kontakte auch weiterhin pflegen, lernen Sie in diesem Impulsvortrag bei Rhetorik-Trainer Gerald Kern.

13.45–14.05 Uhr: Elevator Pitch

Überzeugen in 60 Sekunden

Sie betreten einen Fahrstuhl. Plötzlich befinden Sie sich mit einem Menschen darin, den Sie schon immer als Kunden für sich gewinnen wollten. Was machen Sie? Sie starten Ihren Elevator Pitch! In weniger als 60 Sekunden müssen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners gewinnen und sein Interesse wecken. Aber wie machen Sie Ihr Gegenüber jetzt neugierig? Am besten mit einer guten Story. Wie Sie in Ihrem eigenen Elevator Pitch Ihre Leis­tung auf den Punkt bringen, mehr Visitenkarten für einen Follow-up-Termin einsacken und die gelernten Techniken auch in anderen beruflichen Situationen anwenden können, zeigt Ihnen in diesem Impulsvortrag Rhetorik-Trainer Gerald Kern.

Alle Vorträge im Raum W2 11/12

11–16.30 Uhr: Typberatung

Martina Böhler, Visagistin, Raum U2 17



11–16.30 Uhr: Gratis-Bewerbungsfoto machen

Daniel Mock, Fotograf, Raum U2 18