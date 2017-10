Raffl-Klub Philadelphia startet mit Sieg in NHL-Saison

Raffl (r.) trug sich nicht in die Scorerliste ein - © APA (AFP/Getty)

Die Philadelphia Flyers mit dem österreichischen Stürmer Michael Raffl sind mit einem Sieg in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Die Flyers setzten sich bei den San Jose Sharks mit 5:3 durch. Raffl trug sich nicht in die Scorerliste ein. Der 28-Jährige ist mit den Flyers schon in der Nacht auf Freitag wieder im Einsatz, dann geht es gegen die Los Angeles Kings.