Raffinerie in Rotterdam nach Brand weiter geschlossen

Grund für die Stilllegung ist ein Großbrand in der Nacht zum Sonntag, den die Feuerwehr unter Kontrolle brachte. Am Montag trat während Reinigungsarbeiten in der Pernis-Anlage von Shell Fluorwasserstoff aus – ein hoch reaktives farbloses Gasgemisch. Das Leck konnte nach Angaben des Ölmultis entdeckt und der Gasstrom gestoppt werden.

Das aus Sicherheitsgründen erfolgte Abfackeln überflüssiger Gase stellte das Unternehmen mittlerweile ein. Shell kündigte allerdings ein erneutes Abfackeln beim Neustart der Anlage an und versprach, dass den Anwohnern möglichst wenige Unannehmlichkeiten entstehen sollten.

(APA/ag.)