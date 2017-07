Raffael-Gemälde bei Restaurierung in Vatikan-Museen entdeckt

Bei Restaurierungsarbeiten in einem Saal der Vatikanischen Museen in Rom sind Experten auf zwei Ölgemälde des Renaissance-Malers Raffael (1483-1520) gestoßen. Man sei sich nun sicher, dass die beiden allegorischen Figuren an Wänden der Konstantin-Halle von dem großen Meister selbst stammten, sagte Restaurator Fabio Piacentini in einem Video, das der Vatikan-Fernsehsender am Samstag verbreitete.

Die beiden Ölgemälde seien von “viel höherer Qualität als alles andere, das sie umgibt”, sagte der deutsche Kunsthistoriker Arnold Nesselrath in demselben Video. Der Universitätsprofessor arbeitet für die Vatikanischen Museen. Raffael soll die beiden Figuren, die Freundschaft und Gerechtigkeit darstellen, kurz vor seinem Tod 1520 gemalt haben. Er wurde 37 Jahre alt. Es war bekannt, dass der Meister die Konstantin-Halle dekorierte. Doch Kunsthistoriker hatten bisher geglaubt, er habe keine Zeit gehabt, auch nur eine dieser Arbeiten selbst zu Ende zu bringen – unter anderem wegen seines frühen Todes. Die Halle ist eine von vier großen, die Papst Julius II. – er war auch Förderer von Michelangelo – in Auftrag gegeben hatte. Im März 2015 hatten die Restaurationsarbeiten begonnen, sie sollen 2017 beendet sein. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken