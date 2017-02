Räumungsverkauf bei “Waveboard”

Dornbirn. (sie) In den vergangenen Jahren konnte sich Christian Ban mit seinem „Waveboard Winterbekleidungsstore“ in der Riedgasse ein zweites Standbein aufbauen.

Über die Wintermonate betrieb der bekannte Spieler des EHC Bregenzerwald in Kooperation mit „Mister Eis“ Claudio Sanson das Ladenlokal in der Dornbirner Innenstadt.

Dort bietet Christian Ban ab sofort bis einschließlich 4. März bei einem großen Räumungsverkauf trendige Daunenjacken, Schianzüge, sowie coole Fleecejacken für Piste und Freizeit mit Preisen bis zu 70 Prozent Rabatt. „Auf Grund des späten Winters finden Schnäppchenjäger bei Waveboard noch eine große Auswahl an hochwertiger Ski – und Outdoorbekleidung“, so der gebürtige Kärntner.

Das deutsche Familienunternehmen mit Sitz in München wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und entwickelte sich zu einer exklusiven Marke mit hohen Qualitätsstandarts zu vergleichsweise günstigen Preisen. Waveboard steht für die perfekte Kombination von Fashion, und Funktionalität. Aus diesem Grund stattete das Label allein in Vorarlberg bislang rund zwanzig Schivereine aus.

Der Waveboard Shop in Dornbirn ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 18 Uhr, am Samstag von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Mittwochnachmittag ist das Geschäft geschlossen.