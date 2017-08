Räuber sprang bei Flucht vor Polizei in Donaukanal

Ein 21-jähriger Syrer erstattete in der Nacht bei der Polizeiinspektion Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt Anzeige. Er gab an, von einem Mann im Bereich des Flex am Franz-Josefs-Kai ausgeraubt worden zu sein. “Der Täter soll ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen genötigt haben”, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Gemeinsam mit dem Opfer begaben sich Polizisten zum Tatort und kontrollierten im Grünbereich neben dem Donaukanal eine Gruppe Jugendlicher. Das Opfer identifizierte den 20-jährigen Landsmann eindeutig als Täter.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Halskette, ein Armband und das Bargeld, das dem Opfer gehörte. Als die Polizisten die Festnahme aussprachen, stieß der junge Mann einen Polizisten nieder und rannte davon. Ein Beamter gab einen Schreckschuss in den Donaukanal ab, woraufhin der 20-Jährige erst stehen blieb, dann aber zum Ufer lief und ins Wasser sprang, schilderte Eidenberger. Einer seiner Freunde gab an, dass der Syrer nicht schwimmen kann. Tatsächlich ging dieser immer wieder unter, schaffte es aber, durch strampeln den betonierten Zugang zu erreichen, sagte der Polizeisprecher. Beamten zogen ihn dort aus dem Wasser. Als sie seinen Gesundheitszustand prüften, versuchte der 20-Jährige erneut, sich loszureisen. Er wurde am Boden fixiert und festgenommen.

(APA)