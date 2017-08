Rätselhafte Meerestierchen griffen Schüler in Australien an

Stark blutende Wunden beim 16-jährigen Opfer - © APA (AFP)

An australische Stränden droht möglicherweise neue Gefahr – nicht von Haien, Quallen oder Stachelrochen, sondern von kleinen Kreaturen, deren Identität noch nicht geklärt ist. Ein 16-Jähriger aus einem Vorort von Melbourne musste nach einem Bad im Meer mit heftig blutenden Beinen in ein Spital gebracht werden. Die Ärzte stellten zahlreiche Bisswunden in der Größe von Stecknadeln fest.