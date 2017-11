Rätsel um Graffiti: Dornbirn hat kein Verständnis für Kritik an Stadtbücherei

Per Graffiti fordert man in Dornbirn ein Referendum rund um die neue Stadtbücherei. Bei der Stadt kann man sich den plötzlichen Widerstand nicht erklären.

Rätselraten in Dornbirn: Wer steckt hinter den Graffiti in der Innenstadt? Rund um den Marktplatz fordert ein Unbekannter ein Referendum rund um den Bau der neuen Stadtbücherei. Die Stadtpolizei bittet nun um Hinweise zum Urheber, vonseiten der Stadt kann man sich die Forderung nicht erklären.

Stadtbücherei stoße an Grenzen

Die Stadtbücherei Dornbirn zähle österreichweit in Bezug auf Auslastung und Anzahl der Entlehnungen zu den Spitzenreitern. Ursprünglich im Jahr 1991 für 25.000 Medien und jährlich 100.000 Entlehnungen ausgelegt, beherbergt sie heute rund doppelt so viele Medien und bewältigt fast das Vierfache an Entlehnungen. Damit stieß die ehemalige “Stiegervilla” räumlich an ihren Grenzen.