Rätia vergab wieder wichtige Punkte

Bereits in der 8. Minute nutzten die Frastanzer nach einem Eckball die Schwäche der Bludenzer Abwehr und gingen durch Phillip Szeverinki mit 0:1 in Führung. In der 21. Minute wieder Schwächen im Rätia-Mittelfeld und –Abwehr und Adrian Svecek erhöhte auf 0:2. Die Alpenstädter hatten in der 1. Halbzeit praktisch keine Torchancen und mussten zufrieden sein, nicht noch höher in Rückstand geraten zu sein.

Bessere 2. Halbzeit

In der 54. Minute erhöhte Michael Kara vorerst auf 0:3, bevor die Rätianer dann doch besser ins Spiel kamen und in der 63. Minute durch Irnes Hirkic den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielten. In der 87. Minute war es wieder Irnes Hirkic, der nach Vorarbeit von Marc Bertel den Endstand von 2:3 fixierte. Fazit: Frastanz war ein durchaus schlagbarer Gegner, der zwar eine starke Offensive aber auch Schwächen in der Abwehr hatte, die die Rätia leider nicht ausnützen konnte.

Die Rätia liegt nun mit 7 Punkten auf Rang 9 und trifft am Sonntag, 24. September 2017 um 16 Uhr auswärts auf den Tabellenzweiten Bay WaLamag FC Thüringen (13 Punkte).

Rätia-Infos: www.raetiabludenz.at

Weitere Ergebnisse:

U14 Thüringen:Bludenz 3:2

U13 Feldkirch:Bludenz 3:3

U16 Bludenz:Altach 3:4

U09 Bludenz:Frastanz 9:1

5.LK Ludesch:Bludenz 0:2

U18 Bludenz:Altach 1:5

U10 Nüziders:Bludenz 11:0

U12 Ludesch:Bludenz 3:4

U11 Bürs:Bludenz 5:1