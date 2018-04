Rätia: Unglückliche Derby Niederlage gegen Bürs

Bludenz (dk). Am vergangen Samstag gastierte der Nachbar aus Bürs beim FC Fohrenburger Rätia Bludenz. Die Städtle-Kicker verloren unglücklich mit 0:2.

Bei tollen Rahmenbedingungen konnten die jüngsten Nachwuchskicker des FC Fohrenburger Rätia Bludenz vor rund 400 Zuschauern in sonnengelben Trikots der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon – passend zum tollen Wetter – mit der Kampfmannschaft einziehen.

Nachdem die Hausherren mit zwei bitteren Niederlagen in die Rückrunde starteten, wollte man im Derby den ersten Sieg der Frühjahrssaison einfahren. Bereits nach 40 Sekunden zeigten die Rätia Kicker, dass sie es ernst meinten und fanden durch den jungen Eigenbauspieler Timon Dreznjak bereits die erste grosse Chance vor. Leider ging der Ball knapp über das Tor. Es folgten dann noch zwei, drei tolle Aktionen ehe Bürs bei ihrem ersten Angriff nach rund 30 Minuten aus dem nichts mit 0:1 in Führung ging. Danach sah man eine bemühte Rätia die den Kopf nicht in den Sand steckte. Leider musste sie aber ein alte Fussballweisheit ” Bist du hinten, fehlt dir auch noch das nötige Glück ” zur Kenntnis nehmen.