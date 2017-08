Rätia siegt im Derby gegen Bürs

Rätia-Coach Martin Wachter hat sein Team perfekt auf dieses geschichtsträchtige Derby eingestellt. Das Match begann sehr nervös auf beiden Seiten, wobei die Bürser anfangs die besseren Chancen hatten. Doch wenn die Bludenzer Verteidigung nicht zu klären vermochte, war mit Rätia-Goali Kevin Wieser der beste Mann auf dem Feld zur Stelle. In der 43. Minute nützte dann Irnes Hirkic eine Unachtsamkeit der Bürser und köpfte den Ball zum Pausenstand von 0:1 für die Rätia ein.

Bürs machte Druck

In der 2. Halbzeit hatten die Bürser mehr vom Spiel und machten anständig Druck, doch die Alpenstädter hatten diesmal das Glück auf ihrer Seite und erzielten in der 53. Minute durch Marc Bertelt das 0:2. In der Schlussphase dann noch einige tolle Chancen auf beiden Seiten, bis der ausgezeichnete Schiedsrichter Peter Gruber in der 95. Minute das mitreissende Derby beendete. Fazit: Ein Sieg, den die Rätianer ihren Stärken wie Kampf, Wille, Teamgeist und vor allem ihrem ausgezeichneten Goali Kevin Wieser zu verdanken hatten. Auf alle Fälle ein tolles Geschenk für Obmann Stefan Fussenegger, der an diesem Tag seinen Geburtstag so richtig feiern durfte.

Diesen Samstag Heimspiel gegen Doren

Der FC Fohrenburger Rätia Bludenz liegt nun mit 4 Punkten auf Rang 7 und trifft am Samstag, 2. September um 18 Uhr in der Bludenzer Sparkassen Sportarena auf den Zehntplatzierten FC Baldauf Doren. Die hoffentlich zahlreichen Fans dürfen sicher wieder auf ein tolles Match hoffen.

