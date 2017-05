Rätia auch in Hittisau glücklos

Die Bludenzer begannen recht gut und konnten leichte Feldvorteile erarbeiten. Doch in der 14. Minute kamen die Wälder erstmals vor das Rätiator und Jovo Zoric köpfte zum 1:0 für die Gastgeber ein. Trotzdem spielten die Bludenzer gut weiter und kamen hin und wieder gefährlich vor das Tor, brachten den Ball jedoch nicht im Gehäuse unter.

Dummer Fehler führte zum 2:0

In der 51. Minute dann ein dummes Foul in der Offensive, Hittisau spielte den Ball sehr schnell über das Mittelfeld, die Rätiaabwehr kam durch die vorangegangene Vorwärtsbewegung nicht schnell genug zurück und so konnte Luca Bergmann zum 2:0 verwerten. Mit der Hereinnahme der jungen Rätiastürmer Adem Muzaferovic und Roberto Ciobanu kam zwar etwas mehr Schwung ins Spiel, der Ball wollte aber einfach nicht ins Tor. In der 93. Minute liefen die Alpenstädter in einen Konter und Mirko Colic fixierte das 3:0 für die Wälder. Fazit: Die Rätia zeigte Probleme im Mittelfeld und vor allem in der Chancenverwertung. Die Bludenzer hoffen nun auf die Rückkehr der verletzten Leistungsträger, Obmann Stefan Fussenegger und der Vorstand sind überzeugt, dass der Verein trotz schwieriger Lage den Klassenerhalt schaffen wird.

Die Rätia liegt mit 18. Punkten an 13. Stelle und empfängt am Samstag, 6. Mai um 18 Uhr in der Bludenzer Sparkassen Sportarena den Zehntplatzierten SC Hatlerdorf (23 Punkte).

Weitere Ergebnisse:

1b: Frastanz gegen Bludenz 3:1

U14: Bludenz gegen Sulz 8:0

U13 A: Bludenz gegen Göfis 2:0

U11 B: Bludenz gegen Götzis 0:13

U11A: Bludenz gegen Ludesch 0:4