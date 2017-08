Radsport: Froome in Spanien auf Double-Kurs

“Ich habe alles in die letzten 200 Meter gepackt”, betonte Froome in luftiger Höhe nach seinem Triumph im Ziel der neunten Etappe. “Der erste Teil der Vuelta war ein Traum für mich und mein Team”, bilanzierte er dann am ersten Ruhetag, den er am Montag in Alicante mit 36 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Esteban Chaves aus Kolumbien genießen durfte.

Froome und sein Sky-Team fahren bei der Spanien-Radrundfahrt weiter in Topform, und das macht den viermaligen Gewinner der Tour de France quasi unantastbar. Das seltene Double aus Tour und Vuelta, das zuletzt 1978 Bernard Hinault glückte, rückt für den 32-Jährigen mit jedem Tag näher. “Er ist in einer außerordentlichen Verfassung”, erklärte der Deutsche Christian Knees, der seinem Kapitän als “Bodyguard” auf den Flachpassagen zur Seite steht.

Um Froomes Leistungsvermögen weiß auch die Konkurrenz, die dem Topfavoriten auf den bisherigen Bergetappen nicht wirklich zusetzen konnte. Die größte Gefahr geht vielleicht von dem in seinem letzten Rennen besonders motivierten Altmeister Alberto Contador aus. Nach einem schwachen Start gab der 34-jährige Spanier in den Bergen – bis auf Sonntag – oft den Ton an. Aber im Gesamtklassement trennen ihn bereits 3:32 Minuten von Froome, der am 5. September auch noch das 40,2 Kilometer lange Zeitfahren nach Logrono in der Hinterhand hat.

