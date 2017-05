Der Lastwagen prallte gegen das Fahrrad. Der 63-Jährige wurde in eine Wiese geschleudert und blieb reglos liegen. Eine andere Verkehrsteilnehmerin, die nicht in den Unfall verwickelt war, reanimierte ihn bis zum Eintreffen der Rettung. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am Freitag starb.

(APA)