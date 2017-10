Radler gingen in die Luft

Der Ausflug begann auf See. Der Haueis-Bus brachte die wackere Rätikon-Truppe bei bestem Wetter nach Bregenz zum Hafen, wo die „Vorarlberg“ geentert wurde, auf der sich die Ausflügler an einem leckeren Frühstücksbuffet labten. In Friedrichshafen angekommen, ging es mit dem Bus weiter nach Tettnang, wo nochmals eine Stärkung auf dem Programm stand. Nächstes Ziel und Höhepunkt des Ausfluges war zweifelsohne der Besuch des Dornier-Museums am Flughafen in Friedrichshafen, der nicht nur Technikfreaks begeisterte. Deutsche Flugzeugtechnik ließ die Herzen höher schlagen und vermittelte einen umfassenden Einblick in die Luftfahrthistorie dieser Region. Um imposante Eindrücke reicher ging es am Abend nach Nüziders ins Hotel Daneu, wo dieser eindrucksvolle Tag kulinarisch und gesellschaftlich einen tollen Abschluss fand. Ganze Arbeit leistete einmal mehr Sektionsobmann Günter Buda mit seinem Team, wofür großer Dank und Anerkennung gebührt.