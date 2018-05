Radikale Islamisten reisen weiter nach Deutschland ein

Ausländische islamistische Kämpfer reisen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes von Schleswig-Holstein weiter als Flüchtlinge nach Deutschland und die Europäische Union ein. Nach wie vor gebe es "Hinweise darauf, dass ausländische islamistische Kämpfer die anhaltenden Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland und Europa nutzen, um unerkannt in die Bundesrepublik zu gelangen".

Auch berge der Niedergang der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) die “Gefahr zurückkehrender Kämpfer”, heißt es im am Donnerstag vom Kieler Innenminister Hans-Joachim Grote vorgestellten Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr. Es gebe “eine steigende Zahl von Fällen, in denen Personen im Rahmen ihres Asylverfahrens mitteilen, zum Teil gezwungenermaßen in ihren Herkunftsländern Teil einer Terrororganisation gewesen zu sein”, erklärte der Verfassungsschutz. Registriert werde eine “kontinuierlich steigende Gesamtzahl dieser Sachverhalte”.

Sowohl in Schleswig-Holstein als auch deutschlandweit seien 2017 zwar weniger erfolgreiche Ausreisen von Islamisten nach Syrien oder in den Irak aufgefallen. Gescheiterte Ausreiseversuche zeigten aber, “dass die Propaganda islamistischer Terrororganisationen nach wie vor Radikalisierungsprozesse befördern kann”.

Laut einem Bericht der deutschen Bundespolizei, auf den sich die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag beriefen, wird fast jede zweite Abschiebung abgelehnter Asylbewerber in Deutschland abgebrochen. Im ersten Quartal seien 5.548 Menschen abgeschoben worden, im selben Zeitraum hätten die Behörden aber 4.752 Rückführungen im Vorfeld abbrechen müssen. Teilweise sei dies in letzter Minute geschehen, weil die Flugkapitäne eine Beförderung abgelehnt hätten, hieß es zur Begründung. In 75 Fällen verweigerten Piloten oder ihre Fluggesellschaften dem Bericht zufolge die Abschiebung. Das Vorstandsmitglied der “Vereinigung Cockpit”, Jörg Handwerg, rechtfertigte die Entscheidungen der Piloten. Wenn jemand an Bord komme, “der gewalttätig wird und sich aggressiv verhält, muss der Kapitän die Beförderung überdenken”.