Radfahrerin in Lauterach von Lkw erfasst

Am Montagmorgen fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der L190 in Lauterach in Fahrtrichtung Bregenz. Bei der Achkreuzung blieb der Lkw aufgrund der Ampelrotphase stehen. Zur selben Zeit fuhr eine 52-jährige Radfahrerin ebenfalls auf der L190 in Richtung Bregenz.

Als die Radlerin die Kreuzung überqueren wollte, wurde sie vom rechts abbiegendem Sattelkraftfahrzeug erfasst und unter den rechten Vorderbereich des Lkw bis zur Hüfte eingeklemmt. Passanten konnten die Radfahrerin mit einem Wagenheber befreien. Sie wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Bregenz eingeliefert. Die Feuerwehr Lauterach war mit drei Fahrzeugen und rund 20 Mann vor Ort.