Radfahrer verfolgte flüchtende Trafik-Einbrecher in NÖ

Drei Verdächtige wurden inhaftiert - © APA (Symbolbild)

Ein Radfahrer hat Sonntagfrüh in Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) Trafik-Einbrecher ertappt und auf der Flucht verfolgt. Er hielt einen 21-Jährigen an, der dann festgenommen wurde. Drei Komplizen im Alter von 19 bis 25 Jahren wurden ausgeforscht. Drei Verdächtige wurden nach Polizeiangaben in Wiener Neustadt inhaftiert, der 19-Jährige wurde angezeigt.