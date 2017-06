Radfahrer prallte in Tirol gegen Pkw – schwer verletzt

Der Radfahrer wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen - © APA (Archiv/Punz)

Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in Oberau (Bezirk Kufstein) in Tirol gegen einen Pkw geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort musste er laut Polizei sofort operiert werden.