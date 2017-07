Radfahrer in der Stadt Salzburg von Zug erfasst

Ein Radfahrer ist am Dienstag in der Früh auf einer Eisenbahnkreuzung in der Stadt Salzburg von einem Zug erfasst und vermutlich schwer verletzt worden. Der 37-jährige Rumäne, der in Salzburg wohnt, wurde von einem Puffer der Lok seitlich erfasst, wie Polizei-Sprecher Thomas Landl erklärte.

Der Unfall ereignete sich am sogenannten "Stiegl-Gleis" in der Kleßheimer Allee. Der Bahnübergang ist unbeschrankt, jedoch mit Andreaskreuz und roten Signallampen abgesichert. Der Lokführer hat noch eine Bremsung eingeleitet, konnte die seitliche Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer hatte keinen Helm getragen. Er wurde im Bereich der Lendenwirbelsäule verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Landeskrankenhaus Salzburg. Laut Polizei handelte es sich um einen Zug der Salzburger Lokalbahn. Sowohl der Radfahrer wie auch der Lenker des Zuges waren nicht alkoholisiert.