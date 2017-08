Radfahrer im oö. Bezirk Grieskirchen von Pkw erfasst – Tot

Der 17-jährige Pkw-Lenker aus Neukirchen am Walde war vermutlich aus Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn abgekommen und übersah beim Zurücksteuern auf die Fahrbahn offenbar den vor ihm mit einem Rennrad fahrenden 32-Jährigen. Der Rennradfahrer wurde vom Pkw frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe und von dort auf das Dach des Wagens geschleudert. Anschließend kam der Radfahrer in der Wiese rechts neben der Fahrbahn zum Liegen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion sowie die Sicherstellung des Fahrrads an.

(APA)