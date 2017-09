Radballsport der Extraklasse in Sulz

Vor dem großen Finale der Landesmeisterschaft im Radball am 21. Oktober in Höchst ist das IG Sulz/Dornbirn Duo Kevin Bachmann und Stefan Feurstein Dritter, nur die Paradeduos aus Höchst spielen in einer anderen Liga. Trotzdem gab es in Runde drei der heimischen Titelkämpfe im Radball in Sulz hervorragenden Radballsport zu sehen. Das reine Sulzner Duo Jonas Hron und Maximilian Schwendinger spielte bei der österreichischen Meisterschaft der zweiten Liga in St. Pölten und schaffte mit zwei Siegen die Teilnahme für das Finale in Höchst mit den allerbesten Radballteams. VN-TK