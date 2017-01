Rabmer-Koller kritisiert Kerns Plan A

Wir brauchen einen Plan Z - © APA

Die am Dienstag wiederbestellte Chefin des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Ulrike Rabmer-Koller, befürchtet, dass die Sozialversicherung Opfer parteipolitischer Spielchen werden könnte. Kritik übte die ÖVP-Wirtschaftsbündlerin hier an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und dessen “Plan A”, aber auch an dessen Parteikollegen, Sozialminister Alois Stöger.