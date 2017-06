Rabenhof trauert um Hilde Sochor

Hilde Sochor verstarb im Alter von 93 Jahren - © APA

Das Wiener Rabenhof Theater trauert um Hilde Sochor, die am Mittwoch 93-jährig in Wien verstorben ist. “Du warst mit Deinem Schmäh, Deinem Können und Deinem Theater-Gespür Deinen Kolleginnen und Kollegen, dem Rabenhof-Team und mir ein großes Vorbild, und wir sind sehr stolz darauf, Dich am Rabenhof Theater als Verbündete an unserer Seite gehabt zu haben”, erklärte Rabenhof-Leiter Thomas Gratzer.