Quo vadis Baukultur

Mehr Architektur-Wettbewerbe sollen die Innovation fördern und die Qualität erhöhen.

Dornbirn. Architektinnen und Architekten machen darauf aufmerksam, dass die Vorarlberger Baukultur immer noch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird, aber dennoch sichtbare Defizite aufweist. Es steht sogar ihr guter Ruf auf dem Spiel. Grund genug für die Kammer der ZiviltechnikerInnen für Tirol und Vorarlberg aufzuzeigen was gut läuft, aber auch das beim Namen zu nennen, was verbesserungswürdig ist. Und eines darf vorweggenommen werden: Es geht den Architekten nicht darum, mehr Geld zu lukrieren. Vielmehr stehen sie ein für faire Bedingungen, für die Achtung geistigen Eigentums, aber auch für angemessene Preise und Entschädigungen. Architekt Josef Fink, Vorsitzender des Wettbewerbsausschusses in der Kammer der ZiviltechnikerInnen betont, dass die Baukultur ein gesellschaftliches Anliegen ist und die Architekten nicht nur den Auftraggebern, sondern auch der Öffentlichkeit verpflichtet sind.