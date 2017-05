Quintana führt vor Giro-Finale, aber Dumoulin Favorit

Dumoulin hat gute Karten für einen Giro-Sieg - © APA (AFP)

Der Niederländer Tom Dumoulin hat beste Chancen auf seinen ersten Sieg in einer großen Radrundfahrt. Der 26-Jährige hielt den Rückstand auf der letzten Bergetappe des Giro d’Italia am Samstag mit 15 Sekunden in Grenzen und hat im finalen 29-km-Zeitfahren am Sonntag von Monza nach Mailand gute Karten, als Vierter den 53 Sekunden vor ihm führenden Kolumbianer Nairo Quintana noch abzufangen.