Quiff & Co. – Toupet für den Mann von Welt

Quiff & Co. wurde gegründet von Ant und Stevie, zwei jungen Männern aus Surrey in England. Das Unternehmen bietet Toupets an, die realistisch aussehen und auch für junge Männer geeignet sind.

Familie und Freunde der beiden Männer hatten mit Haarausfall zu kämpfen und probierten alle auf dem Markt befindlichen Produkte aus. Transplantationen, Medikamente und Tinkturen wurden getestet, doch nichts konnte die Haarpracht wieder zurückbringen oder ersetzen.

Das besondere an dem Toupet ist, dass es bis zu sechs Wochen getragen werden kann. Mit rund vier bis sechs Monaten Lebensdauer ist es lange haltbar. Der Haarersatz ist wasserfest und kann wie normales Haar ohne Spezialshampoos gereinigt werden. Auch Stylingprodukte können ganz normal verwendet werden.

Bei der Anschaffung hat der Mann von Welt zwei Optionen: “hair only” ist ein Standard-Haarteil und wird angepasst an die Maße des Kunden. “perfect fit” wird ganz nach Wunsch des Kunden und nach dessen Vorlage gestaltet.

Die Kosten für ein Haarteil betragen derzeit rund 1200 Pfund für “hair only” und 2000 Pfund für “perfect fit”. Jedes weitere Ersatz- und Nachfolgestück kostet 1000 Pfund.

Zur Erklärung: “Quiff” ist der englische Begriff für “Haartolle” und eine der bekanntesten Kultfrisuren. Ein berühmter Vertreter des Looks war Elvis. Seit 2015 ist die Frisur wieder im Kommen.

“Quiff & Co.” bietet eine modische Lösung für junge Männer, die trotz Haarausfall keine Glatze tragen möchten.

