Anderson steht bei US Open erstmals in Grand-Slam-Halbfinale

Der Weltranglisten-32. trifft im Halbfinale auf Pablo Carreno Busta - © APA (Getty)

Der Südafrikaner Kevin Anderson hat bei den US Open in New York in der Nacht auf Mittwoch erstmals den Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale geschafft. Der Weltranglisten-32. setzte sich nach 3:26 Stunden Spielzeit im Viertelfinale gegen Sam Querrey, den letzten amerikanischen Vertreter im Herren-Einzel, mit 7:6(5),6:7(9),6:3,7:6(9) durch.