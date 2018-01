Quer durch Kolumbien – in rhythmischem Akkord

„Das Kollektiv“ erquickte im TaS mit Werken von Bartók, Bechet und Piazzolla.

Feldkirch Wahrhaft überzeitlich war das Programm „Timeless“ von Juan Carlos Díaz und Raphael Brunner . Die beiden Musiker, die seit 2014 im Duo „Das Kollektiv“ auftreten, spielten am Freitag im Theater am Saumarkt. Mit ihren brillanten, tänzelnden Arrangements verjüngten sie die dargebotenen Stücke, bei denen sich kammermusikalische Einflüsse mit Jazz und Klassikern des Nuevo Tango trafen.

Der Akkordeonist Brunner und der Querflötist Díaz schlossen vergangenes Jahr ihre Studien am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch ab und absolvieren zurzeit ihr Masterstudium der Musik an der Hochschule Luzern. Das Duo trat schon in Georgien auf ebenso wie beim Salzburger Kammermusikfestival. Erst im Herbst präsentierten sie ihre erste CD. Ihr Konzert im TaS griff Titel dieses Albums auf und bediente sich zudem aus dem Programm ihrer zweiten CD, an welcher sie bereits arbeiten.